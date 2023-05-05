Легковушка и маршрутка столкнулись на трассе в Самарской области, пострадали семеро

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:45 водитель Chevrolet Lacetti, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Ford Transit, перевозившим пассажиров по маршруту №492.

На данный момент за медицинской помощью обратились семь человек.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: "Уважаемые водители, от ваших действий на дороге зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения! Необходимо соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать дорожные условия при управлении автомобилем".