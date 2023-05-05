Легковушка и маршрутка столкнулись на трассе в Самарской области, пострадали семеро

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:45 водитель Chevrolet Lacetti, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Ford Transit, перевозившим пассажиров по маршруту №492.
На данный момент за медицинской помощью обратились семь человек.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: "Уважаемые водители, от ваших действий на дороге зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения! Необходимо соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать дорожные условия при управлении автомобилем".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!