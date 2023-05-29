В ДТП на Волжском проспекте пострадали три человека

Стало известно о троих пострадавших в аварии, произошедшей на Волжском проспекте в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, в 5:00 29 мая 23-летний водитель Peugeot 301 напротив "Дна" врезался в стоявший грузовой Mercedes-Benz Atego.

В результате аварии с травмами госпитализировали водителя легковушки, а также его пассажиров: 18-летнюю девушку и 24-летнего парня.

По данным правоохранителей, управлявший Peugeot молодой человек сел за руль без водительских прав.