В ДТП на Волжском проспекте пострадали три человека

Стало известно о троих пострадавших в аварии, произошедшей на Волжском проспекте в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Напомним, в 5:00 29 мая 23-летний водитель Peugeot 301 напротив "Дна" врезался в стоявший грузовой Mercedes-Benz Atego.
В результате аварии с травмами госпитализировали водителя легковушки, а также его пассажиров: 18-летнюю девушку и 24-летнего парня.
По данным правоохранителей, управлявший Peugeot молодой человек сел за руль без водительских прав.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!