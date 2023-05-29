Три человека пострадали в ДТП на Волжском проспекте в Самаре

В понедельник, 29 мая, в центре Самары в ДТП попал 23-летний водитель Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 5:00 он ехал по Волжскому проспекту в направлении ул. Вилоновской и напротив "Дна" врезался в стоявший справа автомобиль.
С места ДТП госпитализированы водителя и двух пассажиров Peugeot.
Прибывшие полицейские устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!