Три человека пострадали в ДТП на Волжском проспекте в Самаре

В понедельник, 29 мая, в центре Самары в ДТП попал 23-летний водитель Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 5:00 он ехал по Волжскому проспекту в направлении ул. Вилоновской и напротив "Дна" врезался в стоявший справа автомобиль.

С места ДТП госпитализированы водителя и двух пассажиров Peugeot.

Прибывшие полицейские устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего.