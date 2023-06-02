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Суды Происшествия

Житель Самарской области избежал ответственности за то, что душил и угрожал убить своего ребенка

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноярский районный суд Самарской области прекратил уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в нападении на своего ребенка и угрозе убить его. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В октябре 2022 г. к полицейским привели восьмилетнего мальчика, находившегося на улице без верхней одежды. Ребенок рассказал, что убежал из дома от пьяного отца.

Правоохранители пришли домой к мальчику, и там действительно был нетрезвый отец (опьянение подтвердила экспертиза). Искать ушедшего из дома ребенка мужчина не планировал. Мать в это время была на работе.

Как рассказали соседи и сам обвиняемый, он дома выпивал с другом. Сын попросил закончить застолье. Отца это разозлило, в итоге мужчина пригрозил убить своего ребенка и начал душить его. Остановил насилие собутыльник. После этого мальчик смог убежать из дома в сторону полицейского участка, куда раньше ходил на экскурсию.

Как выяснилось позже, семья считалась благополучной, отец ребенка работал и характеризовался положительно. На него завели уголовное дело по двум статьям (ст. 115, 119 УК РФ).

В итоге суд дело прекратил, так как обвиняемый примирился с сыном и женой - представителем потерпевшего.

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