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Интернет Транспорт и связь

билайн выяснил, как клиенты используют мобильный интернет в дороге

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн провел опрос* среди своих клиентов, чтобы узнать, в каких ситуациях они пользуются мобильным интернетом. Самым популярным оказался вариант – при поездке в транспорте.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Подавляющее большинство опрошенных рассказали, что выходят в сеть, находясь в общественном транспорте или в автомобиле. За этот ответ проголосовали 81% респондентов. Варианты использования мобильного интернета на работе, дома и др. набрали меньшую популярность.

Интересно, что у респондентов разного пола и возраста наблюдаются достаточно заметные различия в использовании онлайн-сервисов в транспорте. Так, женщины в пути значительно чаще, чем мужчины, просматривают новостную ленту в социальных сетях (49% и 34% соответственно) и публикуют там же фотографии и видео (37% и 26%). Мужчины в дороге чаще отдают предпочтение музыкальным онлайн-сервисам (59% против 49%).

Нужно отметить, что в целом из всех опрошенных музыку с помощью мобильного интернета слушают в дороге почти столько же респондентов, что и дома (54% и 52% соответственно), что может свидетельствовать о том, что качество сети на улицах сопоставимо с качеством связи в домах.
Это подтверждает и то, что более половины опрошенных клиентов билайна (55%) отмечают, что качество мобильного интернета в транспорте за последний год улучшилось.

Комфортные скорости интернета были обеспечены благодаря масштабным работам по улучшению качества связи билайна. В частности, в 2022 году оператор расширил пропускную способность своей сети 4G** в 32 регионах России. Благодаря выполненным работам в среднем на 33% выросла скорость мобильного интернета. В 2023 году билайн продолжает улучшать качество своей связи, строя новые базовые станции, расширяя диапазон частот для 4G, а также запуская системы искусственного интеллекта для мониторинга сети.

* Исследование было проведено в ноябре–декабре 2022 г. в ряде городов РФ. Количество респондентов — 1208, абоненты билайн, владельцы смартфонов в возрасте 16-60 лет.
** "4 Джи"

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Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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