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Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона билайн выяснил, как клиенты используют мобильный интернет в дороге билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кэшбэком 10% билайн ускорил мобильный интернет в Замке Гарибальди Tele2 назвала самые интернет-активные районы Самары и области

Интернет Транспорт и связь

Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания "Автодор — Платные Дороги" реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 "Восток" со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе–мае на 10% год к году.

Tele2 проанализировала трафик на участках ЦКАД и выявила, что в январе–мае 2023 года клиенты стали больше скачивать данных в дороге по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего прирост трафика на платных участках ЦКАД составил 10% год к году, а на самом большом участке платной дороги ЦКАД-3 — 13%.

В ответ на растущую активность оператор совместно с партнером запустил услугу оплаты проезда по платным участкам дороги с помощью SMS. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам необходимо выполнить несколько простых действий:
— отправить сообщение с госномером транспортного средства на бесплатный сервисный номер 7799 (буквы вводятся на кириллице);
— при наличии задолженности ответить любым текстом (например, цифрой 1);
— оплата будет произведена со счета мобильного телефона.

Если на балансе недостаточно средств для оплаты проезда, система предложит пополнить счет мобильного телефона и повторить попытку.

Подробная инструкция и комбинации команд размещены на сайте "Автодор — Платные Дороги".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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