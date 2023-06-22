Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания "Автодор — Платные Дороги" реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 "Восток" со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе–мае на 10% год к году.
Tele2 проанализировала трафик на участках ЦКАД и выявила, что в январе–мае 2023 года клиенты стали больше скачивать данных в дороге по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего прирост трафика на платных участках ЦКАД составил 10% год к году, а на самом большом участке платной дороги ЦКАД-3 — 13%.
В ответ на растущую активность оператор совместно с партнером запустил услугу оплаты проезда по платным участкам дороги с помощью SMS. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам необходимо выполнить несколько простых действий:
— отправить сообщение с госномером транспортного средства на бесплатный сервисный номер 7799 (буквы вводятся на кириллице);
— при наличии задолженности ответить любым текстом (например, цифрой 1);
— оплата будет произведена со счета мобильного телефона.
Если на балансе недостаточно средств для оплаты проезда, система предложит пополнить счет мобильного телефона и повторить попытку.
Подробная инструкция и комбинации команд размещены на сайте "Автодор — Платные Дороги".
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???