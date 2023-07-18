Гособвинитель запросил для обвиняемого в организации наркоОПС почти 25 лет "строгача"

В пятницу, 14 июля, в Центральном окружном военном суде в Самаре на процессе по уголовному делу Никиты Ананченко, обвиняемого в создании наркоторгового ОПС, и пятерых его предполагаемых сообщников закончились прения. Представитель государственного обвинения — старший помощник военного прокурора Самарского гарнизона, майор юстиции Кирилл Филин, просил назначить подсудимым, в зависимости от роли каждого, различные сроки лишения свободы и крупные штрафы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, каждый из подсудимых обвиняется в различных преступлениях, поэтому государственный обвинитель просил суд назначать наказание каждому по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний. В частности, предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананченко, представитель военной прокуратуры просил окончательно приговорить к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, со штрафом в размере 5 млн рублей.

Предполагаемым сообщникам Ананченко - Эмиле Айметовой, Уралу Касимову, Василию Мычкину, Дмитрию Ушакову и Наталье Харитоновой - гособвинитель просил назначить от 15 лет до 21 года колонии строгого режима со штрафами от 1 до 2,3 млн рублей.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2018 г. Ананченко решил создать "наркомагазин". Он арендовал раздел на тематическом сайте и назвал его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл"). В сентябре 2019 г., чтобы не рисковать при покупке мефедрона в других городах, Ананченко вместе с товарищем организовал свою нарколабораторию в гараже в Железнодорожном районе Самары. Производил вещество Михаил Борисенко.

Предполагаемых представителей ОПС задержали во второй половине 2019 и начале 2020 года. Лабораторию в Железнодорожном районе силовики "накрыли" 20 марта 2020 года. Там изъяли 7 кг мефедрона и задержали "наркоповара" Михаил Борисенко с помощником. В тот же день задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананчеко.

Одним из участников ОПС был ныне бывший сержант одной из воинских частей, дислоцирующихся в пос. Рощинский, Юрий Басин. И он оказался не единственным военнослужащим, подпавшим под подозрение в причастности к наркоторговле. Еще одним подозреваемым стал рядовой той же части Ушаков.

Следствие считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили и сбывали марихуану.

Уголовные дела некоторых подсудимых были выделены из "основного" уголовного дела и переданы в разные суды Самары. Так, дело Ивана Загрекова поступило в Октябрьский районный суд. Ему назначили пять лет колонии строгого режима. Михаила Борисенко Железнодорожный райсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима. Уголовное дело сержанта Юрия Басина рассмотрел Самарский гарнизонный суд и назначил 14 лет и один месяц колонии строгого режима.

Основное уголовное дело 26 ноября 2020 г. поступило в самарское представительство Центрального окружного военного суда (Постоянное судебное присутствие Центрального окружного военного суда в городе Самара Самарской области). Судебный процесс, который ведет судья Андрей Баландин, начался в марте 2021 г. с участием присяжных заседателей в здании Ленинского районного суда Самары. Все подсудимые содержатся под стражей.

Как ранее поясняли корреспонденту Волгша Ньюс в суде, на прениях 4 апреля государственный обвинитель — представитель военной прокуратуры Самарского гарнизона просил присяжных признать каждого из подсудимых виновными во всех преступлениях, в которых их обвиняют. Вопрос о снисхождении представитель прокуратуры оставил на усмотрение самих присяжных заседателей, но отметил, что, по мнению гособвинения, это право заслуживают Харитонова и Ушаков, благодаря признательным показаниям. На прениях перед присяжными также выступили сами подсудимые и их адвокаты.

14 июня присяжные огласили вердикт, в котором признали всех подсудимых в той или иной степени виновными. После оглашения вердикта присяжные закончили свое участие в процессе.

Теперь процесс вышел на финальную стадию. Прошли прения. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.