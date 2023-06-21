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В Самаре присяжные заседатели вынесли вердикт по делу о наркоторговом ОПС, в котором они никого не оправдали

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральном окружном военном суде в Самаре присяжные вынесли вердикт по уголовному делу Никиты Ананченко, обвиняемого в создании наркоторгового ОПС, и пятерых его предполагаемых сообщников: Эмиля Айметова, Урала Касимова, Василия Мычкина, Дмитрия Ушакова и Натальи Харитоновой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2018 г. Ананченко решил создать своей "наркомагазин". Он арендовал раздел на тематическом сайте и назвал его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл"). В сентябре 2019 г., чтобы не рисковать при покупке мефедрона в других городах, Ананченко вместе с товарищем организовал свою нарколабораторию в гараже в Железнодорожном районе Самары. Производил вещество Михаил Борисенко.

Предполагаемых представителей ОПС задержали во второй половине 2019 и начале 2020 года. Лабораторию в Железнодорожном районе силовики "накрыли" 20 марта 2020 года. Там изъяли 7 кг мефедрона и задержали "наркоповара" Михаила Борисенко с помощником. В тот же день задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананчеко.

Одним из участников ОПС был ныне бывший сержант одной из воинских частей из пос. Рощинский Юрий Басин. И он оказался не единственным военнослужащим, подпавшим под подозрение в причастности к наркоторговле. Еще одним подозреваемым стал рядовой той же части Ушаков.

Следствие считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили и сбывали марихуану.

Уголовные дела некоторых подсудимых были выделены из "основного" уголовного дела и переданы в разные суды Самары. Так, дело Ивана Загрекова поступило в Октябрьский районный суд. Ему назначили пять лет колонии строгого режима. Михаила Борисенко Железнодорожный райсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

Уголовное дело сержанта Юрия Басина рассмотрел Самарский гарнизонный суд и назначил 14 лет и один месяц колонии строгого режима, а также ограничение свободы. Кроме того, Басин лишился звания "сержант". Кстати, позже в апелляции из приговора исключили ограничение свободы.

Судебный процесс по основному уголовному делу, фигурантами которого являются предполагаемый создатель ОПС Никита Ананченко и пятеро его вероятных сообщников (Эмиль Айметов, Урал Касимов, Василий Мычкин, Дмитрий Ушаков и Наталья Харитонова), начался в марте 2021 г. с участием присяжных заседателей.

14 июня присяжные огласили вердикт. "Присяжные признали всех подсудимых в той или иной степени виновными в преступлениях, в которых они обвинялись. Никто оправдан не был", - сообщили в суде.

После оглашения вердикта присяжные закончили свое участие в процессе. Позже в суде состоятся прения, после которых подсудимым предоставят последнее слово, затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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