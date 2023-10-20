Пострадал ребенок: появились подробности смертельного ДТП под Кинель-Черкассами

В Кинель-Черкасском районе в ДТП с КамАЗом погиб 44-летний водитель Kia Cerato и пострадал его 16-летний пассажир, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, ДТП произошло на 63 км дороги "Урал - Муханово". 58-летний водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 23-летней женщины и Kia Cerato.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!