Пострадал ребенок: появились подробности смертельного ДТП под Кинель-Черкассами

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В Кинель-Черкасском районе в ДТП с КамАЗом погиб 44-летний водитель Kia Cerato и пострадал его 16-летний пассажир, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области