В массовом ДТП с грузовиком в Кинель-Черкасском погиб человек

В четверг, 19 октября, вечером на трассе в Кинель-Черкасском районе, по предварительной версии, произошло столкновение грузовика КамАЗ и автомобилей Kia и ВАЗ-2110, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, на месте ДТП погиб один человек. Количество пострадавших уточняется.
Прибывшие сотрудники ГИБДД оградили место аварии, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.
На месте работает следственно-оперативная группа и руководство территориального ОВД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!