В массовом ДТП с грузовиком в Кинель-Черкасском погиб человек

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В четверг, 19 октября, вечером на трассе в Кинель-Черкасском районе, по предварительной версии, произошло столкновение грузовика КамАЗ и автомобилей Kia и ВАЗ-2110, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области