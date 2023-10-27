Не справился с управлением: названа причина ДТП с четырьмя погибшими

Виновником аварии, унесшей жизни четырех человек, мог стать водитель ВАЗ 2114. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с бензовозом," - сообщает ведомство.

Волжской районной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Напомним, ДТП с участием легковушки и бензовоза Scania произошло в пятницу, 27 октября, в Волжском районе на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград около п. Журавли. В аварии погибли двое мужчин и две женщины, находившиеся в легковом авто.