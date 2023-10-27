Не справился с управлением: названа причина ДТП с четырьмя погибшими

Виновником аварии, унесшей жизни четырех человек, мог стать водитель ВАЗ 2114. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с бензовозом," - сообщает ведомство.
Волжской районной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Напомним, ДТП с участием легковушки и бензовоза Scania произошло в пятницу, 27 октября, в Волжском районе на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград около п. Журавли. В аварии погибли двое мужчин и две женщины, находившиеся в легковом авто.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!