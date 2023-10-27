Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и бензовозом под Самарой

В пятницу, 27 октября, в Волжском районе Самарской области, около с. Жигули произошло ДТП с ВАЗ-2114 и бензовозом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В аварии погибли двое мужчин и две женщины.
Полицейские работают на месте аварии. Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают очевидцев происшествия. На место происшествия выехал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.
По данным ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ И ЧС, розлива нефти нет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!