Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и бензовозом под Самарой

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В пятницу, 27 октября, в Волжском районе Самарской области, около с. Жигули произошло ДТП с ВАЗ-2114 и бензовозом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС