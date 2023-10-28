По факту ДТП с четырьмя погибшими в Волжском районе возбудили уголовное дело

В пятницу, 27 октября, сотрудниками следственного отдела СК РФ в Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Волжском районе, в котором погибли четыре человека, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как уточнили представители следствия, 27 октября, примерно в 17:00 на 83-м км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" произошло ДТП с участием автомобиля Lada под управлением 19-летнего водителя и бензовоза Scania. По данным правоохранителей, в результате происшествия водитель и три пассажира легковушки, из которых один несовершеннолетний, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками следственного отдела по городу Новокуйбышевску СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступление, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).