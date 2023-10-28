По факту ДТП с четырьмя погибшими в Волжском районе возбудили уголовное дело

В пятницу, 27 октября, сотрудниками следственного отдела СК РФ в Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Волжском районе, в котором погибли четыре человека, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Как уточнили представители следствия, 27 октября, примерно в 17:00 на 83-м км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" произошло ДТП с участием автомобиля Lada под управлением 19-летнего водителя и бензовоза Scania. По данным правоохранителей, в результате происшествия водитель и три пассажира легковушки, из которых один несовершеннолетний, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия.
По данному факту сотрудниками следственного отдела по городу Новокуйбышевску СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступление, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!