В Самаре водитель "четырнадцатой" врезался в Opel и столб в тоннеле на Московском шоссе

В четверг, 2 ноября, в Самаре в ДТП попал 27-летний водитель ВАЗ-2114. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:10 он ехал по Московскому шоссе в направлении ул. Алма-Атинской. В тоннеле на пересечении с Ракитовским шоссе при перестроении в крайнюю левую полосу, автомобилист столкнулся с попутным Opel под управлением 62-летнего мужчины. После удара "четырнадцатую" отбросило на световую опору.
В ДТП пострадал водитель отечественной машины. Его доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, из-за аварии на Московском шоссе перекрыли движение в сторону пос. Мехзавод.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!