В Самаре водитель "четырнадцатой" врезался в Opel и столб в тоннеле на Московском шоссе

В четверг, 2 ноября, в Самаре в ДТП попал 27-летний водитель ВАЗ-2114. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:10 он ехал по Московскому шоссе в направлении ул. Алма-Атинской. В тоннеле на пересечении с Ракитовским шоссе при перестроении в крайнюю левую полосу, автомобилист столкнулся с попутным Opel под управлением 62-летнего мужчины. После удара "четырнадцатую" отбросило на световую опору.

В ДТП пострадал водитель отечественной машины. Его доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, из-за аварии на Московском шоссе перекрыли движение в сторону пос. Мехзавод.