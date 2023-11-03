450 тысяч россиян оформили "Семейную ипотеку" в Сбере

450 тысяч семей получили ипотеку с господдержкой в Сбере за все время действия "Семейной ипотеки". В том числе 200 тысяч — в 2023 году. Сегодня каждая вторая ипотека для семей в России оформляется в Сбере. По льготной программе семьи могут приобрести квартиру в новостройке, купить или построить частный дом.

Ставка по "Семейной ипотеке" — от 6% годовых, а первоначальный взнос — от 20%. Кредит выдается на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн — для других регионов страны.

Оформить такую ипотеку могут семьи (в том числе с одним родителем) с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.

Подать заявку на "Семейную ипотеку" можно онлайн на Домклик.