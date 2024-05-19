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Суды Происшествия

Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

МОСКВА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить об основаниях постановления судом оправдательного приговора с учетом озвученных в публичном пространстве доводов, а также оказать необходимое содействие органам прокуратуры в обжаловании судебного решения по делу об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира.

В сети Интернет сообщается о непривлечении к уголовной ответственности азербайджанцев, причастных к убийству мастера спорта России по дзюдо и покушению на убийство его знакомого в Тольятти.

В июне 2019 г. трое уроженцев Азербайджана в ходе конфликта несколько раз выстрелили в спортсмена из травматического пистолета и нанесли ему удары режущим предметом, после чего также ударили второго мужчину. От полученных телесных повреждений один потерпевший скончался, другой был госпитализирован.

В мае текущего года суд вынес оправдательный приговор в отношении двух нападавших, их сообщник скрылся за пределы Российской Федерации.

В СУ СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело, которое в отношении двух фигурантов направлено в суд. По результатам его рассмотрения судья Самарского областного суда Фирсова вынесла оправдательный приговор. Третьему фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

Бастрыкин также поручил Колбасину представить доклад о мерах, принимаемых к розыску подозреваемого.

 

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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