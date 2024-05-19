Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить об основаниях постановления судом оправдательного приговора с учетом озвученных в публичном пространстве доводов, а также оказать необходимое содействие органам прокуратуры в обжаловании судебного решения по делу об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира.

В сети Интернет сообщается о непривлечении к уголовной ответственности азербайджанцев, причастных к убийству мастера спорта России по дзюдо и покушению на убийство его знакомого в Тольятти.

В июне 2019 г. трое уроженцев Азербайджана в ходе конфликта несколько раз выстрелили в спортсмена из травматического пистолета и нанесли ему удары режущим предметом, после чего также ударили второго мужчину. От полученных телесных повреждений один потерпевший скончался, другой был госпитализирован.

В мае текущего года суд вынес оправдательный приговор в отношении двух нападавших, их сообщник скрылся за пределы Российской Федерации.

В СУ СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело, которое в отношении двух фигурантов направлено в суд. По результатам его рассмотрения судья Самарского областного суда Фирсова вынесла оправдательный приговор. Третьему фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

Бастрыкин также поручил Колбасину представить доклад о мерах, принимаемых к розыску подозреваемого.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.