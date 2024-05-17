Облсуд оправдал обвиняемых в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

Самарский областной суд вынес решение по громкому уголовному делу об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира и нападении на его товарища Замира Сафарова. Обвиняли в преступлении двоих мужчин.

Напомним, трагедия произошла в кафе "Левша" в Тольятти 24 июня 2019 года. Дзюдоист погиб от множественных ножевых ранений, нанесенных в спину. Сафаров в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

"По предварительной версии, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Фигурантами уголовного дела об убийстве и покушении на убийство стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. В августе 2020 г. СМИ стало известно, что подозреваемых в убийстве Бадала Искендерова и Эльшана Гахирманова несколько месяцев назад выпустили из СИЗО и они скрылись в Азербайджане. По словам заявителей, позже следователь вынес постановление о частичном прекращении уголовного преследования Искендерова, квалифицировал его действия по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и освободил из-под стражи. Как стало известно позже, исследовали при этом только наименьшее ранение — стреляную рану, а не ножевые.

В итоге депутат Госдумы Михаил Романов направил запрос Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователей. Кроме того, близкие потерпевших ходили на личный прием к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. После этого расследование поставили на особый контроль.

Уголовное дело дошло до суда. Но в суде обвиняемых все же оправдали. "Все освобождены из-под стражи в зале суда. Защита велась с 2019 г. (пять лет), под стражей оправданные провели с августа 2021 г. (два года девять месяцев)", — написал после решения суда в соцсетях адвокат Сергей Хальченко.