"Выжил - сиди в тюрьме": облсуд начал пересмотр громкого дела о вымогательстве

В четверг, 6 апреля, Самарский областной суд приступил к рассмотрению апелляции по громкому уголовному делу о вымогательстве.

Осужденный по делу - Замир Сафаров. Его самого чуть не убили в кафе "Левша" в Тольятти. А его другу не повезло - он скончался при нападении. Пока шло следствие, обвиняемые выдвинули версию, что "разборки" начались из-за того, что Сафаров и его товарищ вымогали деньги, которые им были должны за поставки лука.

Это дело расследовали, и Замира приговорили к реальному сроку заключения. Сейчас он пытается доказать, что вообще-то сам является потерпевшим, а версия о вымогательстве - лишь способ защиты людей, которые на него напали.

Заседание, назначенное на 15:30 в областном суде 6 апреля, почему-то задерживают. В это время свидетели защиты коротают время за разговорами в коридоре. Замира многие знали и отзываются о нем максимально тепло.

"Познакомились мы в 2019 году, - говорит руководитель тольяттинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", член Общественной палаты Тольятти Валерий Богатырев. - Он спокойный, культурный и образованный. Мы участвовали в мероприятиях патриотических. Когда началась СВО, он должен был поехать работать волонтером в госпиталях. Но не успел - его "посадили". Пока еще Замир был на свободе - помогал финансово. С его помощью мы приобрели БТР. Мы отогнали БТР в зону СВО, он пригодился. Потом помог приобрести грузовой автомобиль ЗИЛ-157. Позже с его помощью отвезли гуманитарную помощь и "УАЗик". Я думаю - человека просто оклеветали. Он очень позитивный, спортивный. Помогал организовывать спортивные мероприятия для школ, детдомов. Этот человек больше пользы принесет на свободе - может быть волонтерном, оказывать финансовую помощь".

Адвокат показывает благодарности и положительные характеристики. Среди писем есть и бумаги от думы Тольятти, детдомов, религиозных организаций. Представители второй стороны по делу от комментариев журналистам отказываются.

В 16:00 представители суда объявляют, что заседание начнут в 17:00. Еще через час заседание с участием представителя прокуратуры и адвоката потерпевшей стороны по делу все же начинают.

Как указано в апелляционной жалобе, адвокаты считают, что суд первой инстанции сделал выводы о виновности Сафарова на основании показаний компании людей, которые дружат между собой и жили в Азербайджане в одном районе и могут быть заинтересованными лицами. Кроме того, адвокат утверждает в жалобе, что при первом допросе не говорили ни о какой крупной сумме долга.

Позже один из нападавших, под версии следствия, на Сафарова меняет показания и заявляет о вымогательстве. А после дополнительных допросов появляется новая версия, что требовали уже не только деньги за лук, но и 300 тысяч сверху. На этом основании защита заявляет, что показания противоречивые. Кроме того, адвокат попросил допросить нескольких свидетелей, которые, по версии защиты, могут пролить свет на эту историю.

Напомним, все началось с убийства дзюдоиста Евгения Кушнира и нападения на Замира Сафарова в кафе "Левша" в Тольятти еще 24 июня 2019 г. Дзюдоист погиб от множественных ножевых ранений, нанесенных в спину, Сафаров в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

"По предварительной версии, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции", - сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Фигурантами уголовного дела об убийстве и покушении на убийство стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. Материалы в отношении них еще рассматривает областной суд. А вот Сафарова на основании их показаний о вымогательстве отправили за решетку на 7,5 лет.

В итоге 6 апреля Самарский областной суд постановил отложить заседание на 21 апреля из-за окончания рабочего дня в 18:00. Ходатайство о допросе дополнительных свидетелей должны разрешить позже.