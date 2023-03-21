Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Во вторник, 21 марта, Самарский областной суд продолжил рассматривать ходатайство адвокатов по громкому делу о нападении в кафе. Речь идет об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира и покушении на убийство его друга Замира Сафарова.

Напомним, Кушнира убили днем 24 июня 2019 г. в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти. Дзюдоист погиб от множественных ножевых ранений, нанесенных в спину, Сафаров в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

"По предварительной версии, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции", - сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Фигурантами уголовного дела стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. В августе 2020 г. СМИ стало известно, что подозреваемых в убийстве Бадала Искендерова и Эльшана Гахирманова несколько месяцев назад выпустили из СИЗО и они скрылись в Азербайджане. По словам заявителей, позже следователь вынес постановление о частичном прекращении уголовного преследования Искендерова, квалифицировал его действия по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и освободил из-под стражи. Как стало известно позже, исследовали при этом только наименьшее ранение - стреляную рану, а не ножевые.

В итоге депутат Госдумы Михаил Романов направил запрос Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователей. Кроме того, близкие потерпевших ходили на личный прием к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. После этого расследование поставили на особый контроль.

Сейчас в уголовном деле разбирается Самарский областной суд. Адвокат подсудимых Сергей Хальченко стал освещать процесс в соцсетях.

"Три года ведем защиту по громкому убийству в 2019 году. Рассмотрение еще не закончено, но уже есть первые результаты. Под стражей два подсудимых, которые обвиняются в убийстве и покушении на убийство. Суд еще не закончился, но что-то сильно изменилось. Дело в том, что убийству предшествовало вымогательство денег у пострадавших. А после отказа началось нападение со стрельбой из оружия. В результате один нападавший умер, а второй выжил и стал потерпевшим. Теперь суд разбирается, было ли это умышленным убийством или самообороной", - написал в соцсетях адвокат Сергей Хальченко.

Родственники убитого мужчины и его покалеченного друга такими заявлениями возмутились. Во-первых, говорят родные, вступившего в силу приговора нет - апелляцию по делу о вымогательстве как раз начинает рассматривать областной суд. Во-вторых, как рассказывают близкие, дзюдоист и его друг обедали в кафе, когда к ним приехали около 20 человек на "разборки", да еще и с оружием. Причем до появления обвинения в убийстве никто из оппонентов не заявлял в правоохранительные органы о вымогательстве.

"Почему же заявление о вымогательстве появилось, только когда двум обвиняемым стало грозить наказание за убийство и покушение на убийство в общественном месте? Мы думаем, что это просто линия защиты, попытка выставить в черном цвете убитого и пострадавшего", - возмущается отец Замира.

Впрочем, адвокат одного из подсудимых объяснил Волга Ньюс свое видение ситуации. "Не заявляли в "органы", потому что хотели решить вопросы сами, ну у них же так принято", - сообщил в перерыве судебного заседания адвокат Дмитрий Голенков.

Еще один момент, на который обращают внимание близкие убитого и пострадавшего в кафе, - свидетели из числа друзей обвиняемых в убийстве говорят, что у них вымогали деньги, но уже не помнят, кто, когда и при каких обстоятельствах. Якобы просто слышали на рынке, как кто-то говорил о вымогательстве.

"Кроме того, от группы друзей обвиняемых в убийстве (причем все работают вместе с овощного рынка и жили в одном квартале в Азербайджане) поступило коллективное заявление о том, что раньше вымогательство имело место быть. Но оно написано абсолютно юридическим языком - не так, как написали бы продавцы с рынка. Что тоже свидетельствует о том, что такова позиция защиты обвиняемых", - говорят близкие убитого и пострадавшего.

В итоге 21 марта суд продолжил рассматривать просьбу защитников о возвращении дела в прокуратуру и следователям. Как стало ясно, основанием служат технические моменты. Например, уточнение временного периода при проведении психолого-психиатрической экспертизы и заявление об отсутствии постановления на обыск, хотя, как заявили в суде оппоненты, это постановление содержится в другом томе.

Гособвинитель же заявил ходатайство о вызове экспертов на допрос в суд. После этого прокурор сформулирует и выскажет свою позицию по ходатайству.