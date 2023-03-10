Самарский областной суд рассмотрит апелляцию друга убитого дзюдоиста Евгения Кушнира

В апелляционной инстанции должны принять решение по жалобе на приговор тольяттинского суда по громкому делу. Оно касается убийства дзюдоиста Евгения Кушнира и покушения на убийство его друга Замира Сафарова.

Напомним, Кушнира убили днем 24 июня 2019 г. в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти. Дзюдоист погиб от множественных ножевых ранений, нанесенных в спину, Сафаров в тяжелом состояние был доставлен в реанимацию.

"По предварительной версии, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Фигурантами уголовного дела стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. В их уголовном деле разбирается областной суд. По версии следствия, двое товарищей не только убили Кушнира, но и напали на его друга Замира Сафарова. Пока шло следствие о покушении на убийство, на самого потерпевшего пожаловались обвиняемые.

"Убийству предшествовал долг который обвиняемые не хотели возвращать, после чего началось нападение со стрельбой из оружия. Теперь суд разбирается, было ли это умышленным убийством или самообороной", — написал в соцсетях адвокат подсудимых Сергей Хальченко.

В итоге суд Центрального района Тольятти вынес приговор потерпевшему Сафарову — семь с половиной лет лишения свободы строго режима.

Родные Замира считают это несправедливым и уверены, что Сафарову просто мстят. Они рассказали журналисту "Волга Ньюс" свое видение ситуации.



"Замир и Евгений дружили с детства, они были как братья. Оба они были очень добропорядочные. Евгений служил по контракту во внутренних войсках РФ более 8 лет, был мастером спорта по дзюдо, Замир занимался благотворительностью, выигрывал президентский грант на развития патриотического воспитания у школьников, помогал детскому дому "Единство", проводил патриотические уроки с "Боевым Братством", отправлял гуманитарную помощь на СВО, развивал спорт. В 2019 г. Замиру были должны денег — 2 млн 450 тысяч за товар. И 24 июня 2019 г. происходит роковая встреча", — рассказал отец Замира.

По словам мужчины, Замир и Евгений Кушнир созвонились и решили пообедать в кафе "Левша". И тут Замиру позвонили должники и сами предложили встречу.

"Замир по сути должен был быть вообще один, то что приехал Женя — случайность. И в кафе на встречу с ним явилась толпа из 30 человек с оружием. Кушнира убили, а Замира стали резать. Его спас один из людей из той толпы — закричал, что хватит", — рассказывает отец Замира.

В итоге, по словам папы потерпевшего, после случившегося стали угрожать маме Жени. Мол, скажи, что Женю убил Замир. Женщина отказалась (на сегодняшний день она уже умерла).

"А через полтора года после случившегося, когда стало ясно, что историю не "замнут", на Замира написали ответное заявление. Якобы он вымогал деньги. Но как он мог вымогать этот долг, если он сидел в кафе без оружия, а его, фактически, приехали убивать? Сейчас и в суде дело пытаются переквалифицировать с обвинения в покушении на убийство на легкий вред здоровью. При том, что у нас есть справки о тяжком вреде. Да и врачи нам говорили, что сын вообще может не выжить. В итоге из двоих молодых людей, одного из которых убили, пытаются сделать бандитов. И по сути сейчас потерпевшего посадили, а нападавшие сами могут уйти от наказания. В суде они пытаются выставить так, будто несколько десятков человек с оружием оборонялись от двух безоружных парней — убивая их в спину! Как это вообще возможно?", — возмущается отец.

Мужчина обращает внимание и на то, что никакого заявления о вымогательстве до "разборок" нападавшие не писали в правоохранительные органы. Заявление появилось лишь позже — после убийства и нападения, что наталкивает на мысль о попытке так оправдать себя.

"Если у них бы правда вымогали деньги — они должны были пожаловаться в полицию, а не ехать убивать. Но почему же они не писали заявлений? Сейчас свидетели выступают в суде примерно следующим образом: "Мне кто-то с рынка сказал, что у Искендерова и Гахирманова вымогали деньги, но кто точно, мол, не помнят, заявление подписали из-за уважения к землякам и по просьбе Искендерова. Если моему сыну дали 7,5 лет строго режима за то, что он просил вернуть свои деньги, при том что его чуть не убили, сколько же должны дать Гахирманову и Искендерову за убийство Жени и покушение на моего сына?" — возмущается отец Замира.