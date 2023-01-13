Друга убитого в кафе дзюдоиста Евгения Кушнира отправили за решетку на семь с половиной лет

В Самарской области вынесли первый приговор по громкому делу. Сама история началась с "разборок" в заведении общепита.

Дзюдоиста Евгения Кушнира убили днем 24 июня 2019 г. в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти. У Кушнира и его друга возник конфликт с несколькими людьми. В итоге дзюдоист погиб от нескольких ножевых ранений, а его приятель попал в больницу.

"По предварительной версии, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Фигурантами уголовного дела стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. Одного из них задержали на следующий день, второго — через несколько дней. Однако позже каким-то образом получилось так, что следователь отпустил обоих подозреваемых из СИЗО, после чего они скрылись в Азербайджане.

На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Михаил Романов. Он направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить действия следователей.

Кстати, по словам друга убитого, в деле несколько раз менялись следователи, и каждый новый предлагал не пытаться привлечь к ответственности Бадала Искандерова, потому что тот является "авторитетным бизнесменом". Как утверждал друг Кушнира, обвиняемые сами подали на него заявление с обвинением в вымогательстве (речь идет о требовании вернуть долг), было возбуждено уголовное дело. Расследование же убийства Кушнира, по мнению близких, "тормозилось".

"Из показаний выжившего потерпевшего Сафарова Замира, друга детства моего сына, четко усматривается, что в убийстве моего сына и покушении на убийство Замира непосредственно участвовало более 12 человек, то есть те лица, которые находились в беседке кафе "Левша", в их числе был и Искендеров Бадал. Он же производил выстрелы в потерпевших, давал указания убийцам на азербайджанском языке. В частности Искендеров кричал: "Добейте его!" В итоге — мой сын убит, Сафаров Замир тяжело ранен, выжил только благодаря своевременному доставлению в больницу", — утверждала в открытом письме мама убитого Лариса Кушнир.

Промежуточный итог расследования этой истории стал известен на днях.

"Три года ведем защиту по громкому убийству в 2019 году. Рассмотрение еще не закончено, но уже есть первые результаты. Под стражей два подсудимых, которые обвиняются в убийстве и покушении на убийство. Суд еще не закончился, но что-то сильно изменилось. Дело в том, что убийству предшествовало вымогательство денег от пострадавших. А после отказа началось нападение со стрельбой из оружия. В результате, один нападавший умер, а второй выжил и стал потерпевшим. Теперь суд разбирается, было ли это умышленным убийством или самообороной", — написал в соцсетях адвокат Сергей Хальченко.

По данным журналиста Волга Ньюс, речь идет как раз про друга Кушнира — Сафарова. Сафаров попал под суд Центрального района Тольятти. Недавно ему вынесли приговор — семь с половиной лет лишения свободы. А вот дело об убийстве Кушнира пока еще рассматривает облсуд. Следующее заседание назначили на 18 января.