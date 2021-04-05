Депутат Госдумы просит проверить следователей, расследовавших убийство дзюдоиста Евгения Кушнира

Депутат Госдумы Михаил Романов направил запрос Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователей, которые позволили избежать наказания обвиняемым в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо Евгения Кушнира.

Ранее к депутату обратился друг убитого. Он был с Евгением в день трагедии. Как сообщала полиция, днем 24 июня 2019 г. в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти произошел конфликт между Евгением Кушниром, его знакомым и двумя оппонентами. Кушнир получил несколько ударов ножом и погиб. Его друга с серьезными ранениями госпитализировали.

По словам выжившего, в нападении участвовали около 20 человек, пятерых он опознал, но в поле зрения следствия попали только двое. Одного подозреваемого задержали на следующий день, второго — через несколько дней. По версии следователей, нападавшие "защищали" интересы бизнесмена, который задолжал другу Кушнира большую сумму. Кушнир же к этим обстоятельствам отношения не имел.

В августе 2020 г. СМИ стало известно, что подозреваемых в убийстве Бадала Искендерова и Эльшана Гахирманова уже несколько месяцев как выпустили из СИЗО. Они скрылись в Азербайджане. Остальные участники конфликта вообще не были установлены и привлечены к ответственности.

По словам заявителей, позже следователь вынес постановление о частичном прекращении уголовного преследования Искендерова, квалифицировал его действия по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и освободил из-под стражи. При этом адвокат настаивает, что речь идет о более строгих статьях "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Убийство".

Также по словам потерпевшего, в деле пять раз менялся следователь, и каждый новый предлагал ему не пытаться привлечь к ответственности Бадала Искандерова, потому что тот является "авторитетным бизнесменом".

Как утверждает друг Кушнира, обвиняемые сами подали на него заявление с обвинением в вымогательстве (речь идет о требовании вернуть долг), заведено уголовное дело.

"По словам заявителей складывается впечатление, что следователи СУ СК РФ по Самарской области, как минимум, допустили при ведении дела несколько странных нарушений, которые могут быть оценены либо как профессиональное несоответствие, либо как сговор с обвиняемыми и коррупционное преступление. Считаю необходимым с учетом большого общественного резонанса руководству СК России истребовать данное уголовное дело и передать его для дальнейшего расследования в Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках норм парламентского контроля буду отслеживать данный вопрос", — говорит депутат Михаил Романов.