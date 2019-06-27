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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 июня, на одном из рынков в Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Автозаводского района, подозреваемого в убийстве 27-летнего дзюдоиста Евгения Кушнира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, днем 24 июня в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти произошел конфликт между Евгением Кушниром, его знакомым и двумя оппонентами. Причиной якобы стал долг за поставленную сельхозпродукцию.

В результате 27-летний знакомый Кушнира попал в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела. Кушнир был убит — его тело с колото-резаными ранениями спины и головы нашли во внутреннем дворе кафе.

По подозрению в покушении на убийство знакомого Кушнира задержан 47-летний житель Центрального района.

А по подозрению в убийстве разыскивали 31-летнего Эльшана Эльмана Оглы Гахирманова.

Гид потребителя

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