Водитель и шесть пассажиров автобуса Сызрань — Москва погибли на трассе под Рязанью

Во вторник, 18 июня, на трассе М-5 в Рязанской области произошло ДТП с восемью погибшими. Об этом сообщает СК РФ.
По предварительным данным, на 273 км трассы водитель микроавтобуса, перевозившего 15 пассажиров по маршруту Сызрань — Москва, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После этого машины столкнулись с двумя автопоездами, а микроавтобус опрокинулся.
В результате водитель и шесть пассажиров микроавтобуса, а также водитель легковушки погибли на месте. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставили 13 пострадавших, в том числе несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.