Водитель и шесть пассажиров автобуса Сызрань — Москва погибли на трассе под Рязанью

Во вторник, 18 июня, на трассе М-5 в Рязанской области произошло ДТП с восемью погибшими. Об этом сообщает СК РФ.

По предварительным данным, на 273 км трассы водитель микроавтобуса, перевозившего 15 пассажиров по маршруту Сызрань — Москва, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После этого машины столкнулись с двумя автопоездами, а микроавтобус опрокинулся.

В результате водитель и шесть пассажиров микроавтобуса, а также водитель легковушки погибли на месте. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставили 13 пострадавших, в том числе несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ).