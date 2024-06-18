Среди 8 жертв ДТП с автобусом Сызрань-Москва есть житель Самарской области

В ДТП с автобусом Сызрань - Москва Рязанской области погиб один житель Самарской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.
"Страшная авария под Рязанью. 8 человек погибли. Один из погибших - житель нашего региона. Связался со своим коллегой, губернатором Рязанской области Павлом Викторовичем Малковым. Обговорили, какая сейчас требуется помощь, скоординировали наши действия. Пострадавшими сейчас занимаются лучшие специалисты. Искренние соболезнования родным погибших. И скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава региона.
Напомним, авария произошла 18 июня на 273 км трассы М-5. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, перевозившего 15 пассажиров по маршруту Сызрань - Москва, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, затем машины столкнулись с двумя автопоездами, после чего микроавтобус опрокинулся.
В результате водитель и шесть пассажиров микроавтобуса, а также водитель легковушки погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили 13 пострадавших.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.