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Среди 8 жертв ДТП с автобусом Сызрань-Москва есть житель Самарской области Водитель и шесть пассажиров автобуса Сызрань — Москва погибли на трассе под Рязанью В центре Самары сошел с рельсов трамвай Трое детей пострадали в ДТП в Самарской области Водитель Lada Priora погиб на трассе М-5 в Самарской области

ДТП Происшествия

Среди 8 жертв ДТП с автобусом Сызрань-Москва есть житель Самарской области

РЯЗАНЬ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ДТП с автобусом Сызрань - Москва Рязанской области погиб один житель Самарской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

"Страшная авария под Рязанью. 8 человек погибли. Один из погибших - житель нашего региона. Связался со своим коллегой, губернатором Рязанской области Павлом Викторовичем Малковым. Обговорили, какая сейчас требуется помощь, скоординировали наши действия. Пострадавшими сейчас занимаются лучшие специалисты. Искренние соболезнования родным погибших. И скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава региона.

Напомним, авария произошла 18 июня на 273 км трассы М-5. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, перевозившего 15 пассажиров по маршруту Сызрань - Москва, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, затем машины столкнулись с двумя автопоездами, после чего микроавтобус опрокинулся.

В результате водитель и шесть пассажиров микроавтобуса, а также водитель легковушки погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили 13 пострадавших.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

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