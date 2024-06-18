Среди 8 жертв ДТП с автобусом Сызрань-Москва есть житель Самарской области

В ДТП с автобусом Сызрань - Москва Рязанской области погиб один житель Самарской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

"Страшная авария под Рязанью. 8 человек погибли. Один из погибших - житель нашего региона. Связался со своим коллегой, губернатором Рязанской области Павлом Викторовичем Малковым. Обговорили, какая сейчас требуется помощь, скоординировали наши действия. Пострадавшими сейчас занимаются лучшие специалисты. Искренние соболезнования родным погибших. И скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава региона.

Напомним, авария произошла 18 июня на 273 км трассы М-5. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, перевозившего 15 пассажиров по маршруту Сызрань - Москва, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, затем машины столкнулись с двумя автопоездами, после чего микроавтобус опрокинулся.

В результате водитель и шесть пассажиров микроавтобуса, а также водитель легковушки погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили 13 пострадавших.