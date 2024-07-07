Водитель был пьян: появились подробности смертельного ДТП с мотоциклом под Самарой

Следственным отделом по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, вчера ночью в Волжском районе в ДТП с иномаркой и мотоциклом погиб подросток.

Как сообщает СледКом, водитель автомобиля Hyundai Creta находился в состоянии опьянения. Он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 14-летний пассажир мотоцикла погиб, а 15-летний водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение с травмами.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления.