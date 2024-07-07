Водитель был пьян: появились подробности смертельного ДТП с мотоциклом под Самарой

Следственным отделом по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, вчера ночью в Волжском районе в ДТП с иномаркой и мотоциклом погиб подросток.
Как сообщает СледКом, водитель автомобиля Hyundai Creta находился в состоянии опьянения. Он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 14-летний пассажир мотоцикла погиб, а 15-летний водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение с травмами.
В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.