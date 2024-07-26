Взрослый и ребенок погибли при столкновении внедорожника и фуры под Самарой

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В пятницу, 26 июля, в Красноярском районе Самарской области произошла еще одна авария с двумя погибшими. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС