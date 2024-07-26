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ДТП Происшествия

Появилась версия ДТП под Самарой, в котором погибла девочка и мужчина

КРАСНЫЙ ЯР. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД России по Самарской области рассказали об обстоятельствах ДТП в Красноярском районе на первом километре трассы Р229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, в котором 26 июля погибли девочка и мужчина.

По предварительным данным полицейских, примерно в 14:15 полуприцеп автомобиля DAF при торможении вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем TANK. На месте ДТП погибли два пассажира китайского внедорожника: двухлетняя девочка и 40-летний мужчина. 38-летний водитель этой машины госпитализирован.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Аварийно-спасательные работы вели пожарные-спасатели ПСЧ 151 ПСО 41.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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