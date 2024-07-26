Появилась версия ДТП под Самарой, в котором погибла девочка и мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ГУ МВД России по Самарской области рассказали об обстоятельствах ДТП в Красноярском районе на первом километре трассы Р229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, в котором 26 июля погибли девочка и мужчина.