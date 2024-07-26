Появилась версия ДТП под Самарой, в котором погибла девочка и мужчина

В ГУ МВД России по Самарской области рассказали об обстоятельствах ДТП в Красноярском районе на первом километре трассы Р229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, в котором 26 июля погибли девочка и мужчина.
По предварительным данным полицейских, примерно в 14:15 полуприцеп автомобиля DAF при торможении вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем TANK. На месте ДТП погибли два пассажира китайского внедорожника: двухлетняя девочка и 40-летний мужчина. 38-летний водитель этой машины госпитализирован.
На месте происшествия работали сотрудники полиции. Аварийно-спасательные работы вели пожарные-спасатели ПСЧ 151 ПСО 41.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.