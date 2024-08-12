Появились подробности массового ДТП с мотоциклом под Новокуйбышевском

ОблГлавк сообщил подробности массового ДТП с участием мотоцикла, которое произошло в понедельник, 12 августа.

Напомним, что на 22 км трассы "Самара - Волгоград" произошла авария с четырьмя транспортными средствами. Среди них были мотоцикл и грузовой автомобиль.

По предварительным данным полицейских, 25-летний мотоциклист допустил столкновение со встречным автомобилем МАЗ. От удара мотоцикл отбросило на автомобиль Hyundai, после чего отбросило на иномарку Audi.

С места ДТП мотоциклист госпитализирован. Движение частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.