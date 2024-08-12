В массовом ДТП у Новокуйбышевска пострадал мотоциклист

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В понедельник, 12 августа, на 22 км трассы "Самара - Пугачев - Волгоград" у Воскресенки столкнулись автомобили Hyundai, Audi, МАЗ и мотоцикл.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"