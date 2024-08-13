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Суды Происшествия

Мэрия Самары выплатит 208 тысяч инвалиду, получившему перелом на обледеневшем тротуаре

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самара отсудила у горадминистрации компенсацию в пользу инвалида, получившего травму при падении на обледенелом тротуаре.

Фото: Прокуратура Самарской области

Проверкой, проводившейся по обращению пострадавшей, было установлено, что 18 декабря 2022 г. женщина-инвалид II группы, двигаясь по тротуару ул. Ставропольской у остановки "Воронежская", поскользнулась, упала и ударилась плечом об обледеневший тротуар. В результате она получила перелом плечевой кости.

"Причиной падения явилось непринятие администрацией города Самары надлежащих мер по уборке территории остановки от льда", - посчитали в прокуратуре.

Ведомство в интересах гражданки обратилась в Промышленный районный суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда и расходов на приобретение лекарственных препаратов в размере 208 тыс. рублей. Решением суда требования прокурора были удовлетворены.

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