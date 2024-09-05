В Сергиевске будут судить самарца, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими

Житель Самары предстанет перед судом по обвинению в нарушений правил дорожного движения, повлекшим смерть трех человек. Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, днем 26 июня 2023 г. обвиняемый, управляя автомобилем Subaru Impreza, на трассе М5 в Сергиевском районе выехал на встречную полосу для обгона, создав помеху для автомобиля Hyundai ix35. При попытке уйти от столкновения водитель второй иномарки задел автомобиль Ford Transi, а затем врезался во встречный грузовик Scania.
В результате аварии погиб водитель Hyundai, его 14-летняя дочь и ее подруга. Еще два пассажира получили тяжкие телесные повреждения.
Водитель Subaru с места происшествия скрылся, но его оперативно нашли правоохранители.
Прокурором Сергиевского района уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.