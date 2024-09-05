В Сергиевске будут судить самарца, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими

Житель Самары предстанет перед судом по обвинению в нарушений правил дорожного движения, повлекшим смерть трех человек. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, днем 26 июня 2023 г. обвиняемый, управляя автомобилем Subaru Impreza, на трассе М5 в Сергиевском районе выехал на встречную полосу для обгона, создав помеху для автомобиля Hyundai ix35. При попытке уйти от столкновения водитель второй иномарки задел автомобиль Ford Transi, а затем врезался во встречный грузовик Scania.

В результате аварии погиб водитель Hyundai, его 14-летняя дочь и ее подруга. Еще два пассажира получили тяжкие телесные повреждения.

Водитель Subaru с места происшествия скрылся, но его оперативно нашли правоохранители.

Прокурором Сергиевского района уголовное дело направлено в суд.