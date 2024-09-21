В Самарской области погиб 14-летний пассажир опрокинувшейся "шестерки"

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В субботу, 21 сентября, в Красноярском районе Самарской области в ДТП погиб несовершеннолетний. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области