Из-за ДТП, в котором погиб 14-летний подросток, возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с погибшим подростком. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, в 2:00 21 сентября 20-летний водитель ВАЗ-2106 на дороге Яблоневый — Каменный Лес не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина опрокинулась. В результате погиб 14-летний пассажир.
Также сообщается, что водитель скрылся с места происшествия.
Уголовное дело возбудили по п. "а, б, в" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть").
Последние комментарии
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.