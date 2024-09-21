Из-за ДТП, в котором погиб 14-летний подросток, возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с погибшим подростком. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, в 2:00 21 сентября 20-летний водитель ВАЗ-2106 на дороге Яблоневый — Каменный Лес не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина опрокинулась. В результате погиб 14-летний пассажир.

Также сообщается, что водитель скрылся с места происшествия.

Уголовное дело возбудили по п. "а, б, в" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть").