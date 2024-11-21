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ДТП Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ДТП с автобусом

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области в связи с ДТП возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, 20 ноября в 6:45 на Красноглинском шоссе между поселками Мехзавод и Управленческий автобус №1 врезался в "Газель" и съехал в кювет. Пострадали два человека в автобусе (у них порезы от стекла) и водитель "Газели".

По предварительным данным, причиной аварии стал гололед, из-за которого водитель автобуса не справился с управлением.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

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