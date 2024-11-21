В Самаре возбудили уголовное дело из-за ДТП с автобусом

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области в связи с ДТП возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Напомним, 20 ноября в 6:45 на Красноглинском шоссе между поселками Мехзавод и Управленческий автобус №1 врезался в "Газель" и съехал в кювет. Пострадали два человека в автобусе (у них порезы от стекла) и водитель "Газели".

По предварительным данным, причиной аварии стал гололед, из-за которого водитель автобуса не справился с управлением.