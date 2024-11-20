Утром в Самаре при столкновении автобуса и "Газели" пострадали три человека

В среду, 20 ноября, примерно в 6:45 на участке Красноглинского шоссе между п. Мехзавод и п. Управленческий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута N 1 и автомобиля "Газель".
Перед сходом в кювет автобус врезался в грузовой автомобиль. В автобусе двое пострадавших, у них порезы от стекла. Также пострадал водитель "Газели". Все доставлены в больницу.
Предварительная причина ДТП - водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололедицы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и "Скорой помощи". Объезд автобусов № № 1 и 51 осуществляется по Волжскому шоссе в оба направления.
Представитель автобусного перевозчика находится в контакте с пострадавшими в целях оформления страховой выплаты по факту ДТП, сообщает "СамараАвтоГаз".
Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.