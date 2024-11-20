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ДТП Происшествия

Утром в Самаре при столкновении автобуса и "Газели" пострадали три человека

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 ноября, примерно в 6:45 на участке Красноглинского шоссе между п. Мехзавод и п. Управленческий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута N 1 и автомобиля "Газель".

Фото: Прокуратура Самарской области

Перед сходом в кювет автобус врезался в грузовой автомобиль. В автобусе двое пострадавших, у них порезы от стекла. Также пострадал водитель "Газели". Все доставлены в больницу. 

Предварительная причина ДТП - водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололедицы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и "Скорой помощи". Объезд автобусов № № 1 и 51 осуществляется по Волжскому шоссе в оба направления.

Представитель автобусного перевозчика находится в контакте с пострадавшими в целях оформления страховой выплаты по факту ДТП, сообщает "СамараАвтоГаз".

 Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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