Утром в Самаре при столкновении автобуса и "Газели" пострадали три человека

В среду, 20 ноября, примерно в 6:45 на участке Красноглинского шоссе между п. Мехзавод и п. Управленческий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута N 1 и автомобиля "Газель".

Перед сходом в кювет автобус врезался в грузовой автомобиль. В автобусе двое пострадавших, у них порезы от стекла. Также пострадал водитель "Газели". Все доставлены в больницу.

Предварительная причина ДТП - водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололедицы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и "Скорой помощи". Объезд автобусов № № 1 и 51 осуществляется по Волжскому шоссе в оба направления.

Представитель автобусного перевозчика находится в контакте с пострадавшими в целях оформления страховой выплаты по факту ДТП, сообщает "СамараАвтоГаз".

Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.