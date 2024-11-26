Подробности ДТП с трамваем в Самаре: пострадал пешеход и одна из машин

Напомним, в понедельник, 25 ноября, в 17:38 в районе пересечения ул. XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Самаре сошел с рельсов трамвай 19-го маршрута. Как рассказали в департаменте транспорта, до 20:09 движение трамваев в оба направления было заблокировано.
Позже стало известно, что трамваем управлял 66-летний мужчина. В результате ДТП пострадал 48-летний пешеход, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Кроме того, трамвай столкнулся с автомобилем Kia Sportage под управлением 43-летнего водителя, который стоял без движения, пропуская вагон. В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что в трамвае на момент ДТП находилось 30 пассажиров.
Пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.