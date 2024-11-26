Подробности ДТП с трамваем в Самаре: пострадал пешеход и одна из машин

Напомним, в понедельник, 25 ноября, в 17:38 в районе пересечения ул. XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Самаре сошел с рельсов трамвай 19-го маршрута. Как рассказали в департаменте транспорта, до 20:09 движение трамваев в оба направления было заблокировано.

Позже стало известно, что трамваем управлял 66-летний мужчина. В результате ДТП пострадал 48-летний пешеход, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Кроме того, трамвай столкнулся с автомобилем Kia Sportage под управлением 43-летнего водителя, который стоял без движения, пропуская вагон. В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что в трамвае на момент ДТП находилось 30 пассажиров.

Пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.