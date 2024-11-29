Появились подробности утреннего массового ДТП на Южном шоссе в Самаре

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с участием автобуса на Южном шоссе.
Напомним, в 29 ноября на Южном шоссе столкнулись несколько машин, в том числе автобус № 66. В результате движение оказалось парализовано.
По данным правоохранителей, в 9:41 33-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Ford Focus под управлением 37-летнего мужчины. От удара Ford отбросило на ВАЗ-2110, Kia, Toyota, Hyundai.
Полицейские отмечают, что в салоне автобуса находилось 10 человек. Никто не пострадал.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.