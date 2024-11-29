Появились подробности утреннего массового ДТП на Южном шоссе в Самаре

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с участием автобуса на Южном шоссе.

Напомним, в 29 ноября на Южном шоссе столкнулись несколько машин, в том числе автобус № 66. В результате движение оказалось парализовано.

По данным правоохранителей, в 9:41 33-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Ford Focus под управлением 37-летнего мужчины. От удара Ford отбросило на ВАЗ-2110, Kia, Toyota, Hyundai.

Полицейские отмечают, что в салоне автобуса находилось 10 человек. Никто не пострадал.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.