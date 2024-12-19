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ДТП Происшествия

Майор полиции в Самаре может быть признан виновником смертельного ДТП

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием сотрудника полиции. Автомобильная авария произошла 24 ноября 2024 г. на трассе вблизи с. Преображенка Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

"Мой муж (пассажир) с другом (водитель) ехали на "Ниве" в сторону выезда из города. Двигались по своей полосе с положенной скоростью. Из потока встречных машин в 15:45 им "в лоб" въехал Subaru Outback. Мой супруг погиб на месте, водителя "Нивы" в тяжелом состоянии госпитализировали. Следом за "Нивой" ехала машина (свидетель) с видеорегистратором, он остановился помочь. Но когда забрали погибшего, а машины увез эвакуатор, нам сказали, что регистратора нет", - рассказала журналисту Волга Ньюс вдова погибшего.

По словам женщины, водитель Subaru на месте аварии сообщил, что он виновен и является майором УВМ ГУ МВД по Самарской области.

"На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, пожарная бригада, два следователя из Новокуйбышевска и начальство водителя Subaru. На месте аварии нам не выдали никаких документов и протоколов, вдобавок ко всему, в морг передали неверные данные о погибшем, назвав его именем пострадавшего. И нам пришлось долго искать его в моргах и проводить дополнительную процедуру опознания", - рассказала также женщина.

По словам вдовы, она сама обратилась в Следственный комитет. Кроме того, недавно она получила письмо от прокуратуры о том, что срок проверки продлили на 30 дней. Женщина также говорит, что хочет предать произошедшее огласке, чтоб виновник не остался безнаказанным.

По данным источника в силовых структурах, предполагаемый виновник ДТП действительно имеет отношение к правоохранительным органам. Кроме того, в СУ СКР по Самарской области журналисту Волга Ньюс подтвердили, что сейчас по факту ДТП ведется проверка. Предполагается, что после проверки может быть возбуждено уголовное дело. Тогда будут признаны потерпевшими пострадавший и родственник погибшего. После этого процессуальные лица будут ознакомлены с теми материалами, ознакомление с которыми предусмотрено на стадии расследования.

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