Дело о массовом ДТП на Московском шоссе отправилось в суд в Самаре

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело о массовом ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 29 сентября 2023 г., 9:30, на Московском шоссе столкнулись Chevrolet Camaro и попутный Hyundai Solaris. От удара Chevrolet отбросило на Lada Largus. После этого в аварию оказались втянуты еще три автомобиля: Volkswagen Jetta, Haval, и еще один Hyundai Solaris. За медицинской помощью обратились два человека — водители Volkswagen и Hyundai.
По версии следствия, 45-летний водитель Hyundai Solaris при перестроении в левый ряд столкнулся с Chevrolet Camaro, под управлением 24-летнего мужчины. При этом скорость спорткара в два раза превышала разрешенную — 126 км/ч.
Водитель Hyundai признал вину и компенсировал пострадавшему моральный вред. Водитель Camaro вину не признал.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.