Дело о массовом ДТП на Московском шоссе отправилось в суд в Самаре

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело о массовом ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 29 сентября 2023 г., 9:30, на Московском шоссе столкнулись Chevrolet Camaro и попутный Hyundai Solaris. От удара Chevrolet отбросило на Lada Largus. После этого в аварию оказались втянуты еще три автомобиля: Volkswagen Jetta, Haval, и еще один Hyundai Solaris. За медицинской помощью обратились два человека — водители Volkswagen и Hyundai.

По версии следствия, 45-летний водитель Hyundai Solaris при перестроении в левый ряд столкнулся с Chevrolet Camaro, под управлением 24-летнего мужчины. При этом скорость спорткара в два раза превышала разрешенную — 126 км/ч.

Водитель Hyundai признал вину и компенсировал пострадавшему моральный вред. Водитель Camaro вину не признал.