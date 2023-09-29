Массовое ДТП произошло утром в Самаре на Московском шоссе

В пятницу, 29 сентября, на Московском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:30 водитель Chevrolet Camaro столкнулся с попутным Hyundai Solaris. От удара Chevrolet отбросило на Lada Largus. После этого в аварию оказались втянуты еще три автомобиля: Volkswagen Jetta, Haval, и еще один Hyundai Solaris.
За медицинской помощью обратились два человека - водители Volkswagen и Hyundai.
Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!