Массовое ДТП произошло утром в Самаре на Московском шоссе

В пятницу, 29 сентября, на Московском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:30 водитель Chevrolet Camaro столкнулся с попутным Hyundai Solaris. От удара Chevrolet отбросило на Lada Largus. После этого в аварию оказались втянуты еще три автомобиля: Volkswagen Jetta, Haval, и еще один Hyundai Solaris.

За медицинской помощью обратились два человека - водители Volkswagen и Hyundai.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта и устанавливают обстоятельства произошедшего.