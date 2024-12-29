Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 под Самарой

В воскресенье, 29 декабря, на трассе М-5 в Красноярском районе произошла автокатастрофа с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Погибли три человека.
По предварительным данным полицейских, в 10:15 на 1057 километре трассы (в районе н.п. Кривое Озеро) 28-летний водитель Lada Priora столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 68-летнего водителя и Toyota Altezza, которым управлял 28-летний водитель.
На месте происшествия до приезда "скорой" скончались водитель Lada Priora и его 82-летний пассажир, а также 28-летний пассажир автомобиля Toyota.
Полицейские работают на месте происшествия, продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
На место ДТП выехал ответственный от руководства ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, врио начальника Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Бобров, руководство территориального органа внутренних дел и следственно-оперативная группа. На месте происшествия также работают пожарные-спасатели ПСО 41.
Кроме того, на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП взяла прокуратура.
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трех легковых автомобилей.
Напомним, ранее Поволжуправтодор сообщил, что движение на этом участке трассы затруднено.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.