Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 под Самарой

В воскресенье, 29 декабря, на трассе М-5 в Красноярском районе произошла автокатастрофа с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Погибли три человека.

По предварительным данным полицейских, в 10:15 на 1057 километре трассы (в районе н.п. Кривое Озеро) 28-летний водитель Lada Priora столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 68-летнего водителя и Toyota Altezza, которым управлял 28-летний водитель.

На месте происшествия до приезда "скорой" скончались водитель Lada Priora и его 82-летний пассажир, а также 28-летний пассажир автомобиля Toyota.

Полицейские работают на месте происшествия, продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

На место ДТП выехал ответственный от руководства ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, врио начальника Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Бобров, руководство территориального органа внутренних дел и следственно-оперативная группа. На месте происшествия также работают пожарные-спасатели ПСО 41.

Кроме того, на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП взяла прокуратура.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трех легковых автомобилей.

Напомним, ранее Поволжуправтодор сообщил, что движение на этом участке трассы затруднено.