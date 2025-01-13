Из-за ДТП с автобусом в Самарской области возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело в связи с ДТП, в котором участвовал пассажирский автобус. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, в 13:40 13 января на 81 км трассы Самара — Волгоград 56-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ Next под управлением 63-летнего мужчины. От удара автобус съехал в левый кювет. В аварии пострадали четверо пассажиров автобуса (всего не нем было пять человек).
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.