Из-за ДТП с автобусом в Самарской области возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело в связи с ДТП, в котором участвовал пассажирский автобус. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, в 13:40 13 января на 81 км трассы Самара — Волгоград 56-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ Next под управлением 63-летнего мужчины. От удара автобус съехал в левый кювет. В аварии пострадали четверо пассажиров автобуса (всего не нем было пять человек).

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").