В Самарской области туман продлится до конца дня

В Приволжском УГМС сообщили, что туман в регионе продлится 10 февраля до конца дня.

Напомним, накануне синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. В сообщении отмечалось, что сильный туман при видимости 500 метров и менее ожидается ночью и утром 10 февраля.

Позже стало известно, что сильный туман продлится до конца дня. В МЧС России призвали участников дорожного движения сохранять бдительность.