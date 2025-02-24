В Самаре пешеход попал под автобус и скрылся

В понедельник, 24 февраля, в Самаре произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:45 на пересечении улиц Галактионовской и Чкалова 55-летний водитель автобуса МАЗ сбил женщину. Затем он вызвал ГАИ и ждал правоохранителей на месте ДТП. Пешеход же, по данным ГУ МВД, не сообщил свои данные и покинул место аварии. Пассажиры в автобусе не пострадали.

Теперь полицейские разыскивают потерпевшего. Всех, обладающих информацией о личности и местонахождении пешехода, просят обратиться в ближайший отдел полиции.

Сотрудники регионального СУ СК РФ начали доследственную проверку в связи с этим ДТП.