Полиция разыскала женщину, попавшую под автобус в Самаре

Самарские полицейские установили личность женщины, которую сбил автобус в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в 8:45 на пересечении улиц Галактионовской и Чкалова 55-летний водитель автобуса МАЗ сбил пешехода. Затем он вызвал ГАИ и ждал правоохранителей. Пострадавшая же, по данным ГУ МВД, не сообщил свои данные и покинул место аварии. Пассажиры в автобусе не пострадали.

Правоохранители разыскали женщину в больнице, куда она обратилась сама.

Региональное СУ СК ведет доследственную проверку по факту ДТП.