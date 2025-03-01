Массовое ДТП произошло на Фрунзенском мосту в Самаре

В пятницу, 28 февраля, на Фрунзенском мосту в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 19:30 водитель автомобиля Audi, ехавший по Фрунзенскому мосту в сторону поселка Волгарь, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Renault Duster. После чего водитель автомашины Lada Granta, движущейся сзади, допустил столкновение с Audi, а в него уже въехал Renault Logan.
Полицейские уточняют, что пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!