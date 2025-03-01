Массовое ДТП произошло на Фрунзенском мосту в Самаре

В пятницу, 28 февраля, на Фрунзенском мосту в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:30 водитель автомобиля Audi, ехавший по Фрунзенскому мосту в сторону поселка Волгарь, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Renault Duster. После чего водитель автомашины Lada Granta, движущейся сзади, допустил столкновение с Audi, а в него уже въехал Renault Logan.

Полицейские уточняют, что пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.