Три человека пострадали в ДТП на встречке под Самарой

В пятницу, 28 февраля, в 16:56 на трассе М-5 в Красноярском районе произошло ДТП с участием двух Lada Kalina, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, столкновение произошло на 1053 километре трассы, когда водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу.

Медицинская помощь понадобилась обоим водителям и пассажиру одной из машин.