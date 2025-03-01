Cadillac столкнулся с тремя машинами на ул. Ново-Садовой в Самаре

В пятницу, 28 февраля, в Самаре ул. Ново-Садовой произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:47 водитель Cadillac при повороте на пр. Кирова не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Ford Focus, после чего Cadillac отбросило на стоявшие на запрещающий сигнал светофора "Газель" и Lada Vesta.

Полицейские уточняют, что люди в аварии не пострадали.