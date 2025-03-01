Три машины столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

В пятницу, 28 февраля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:49 54-летний водитель Volkswagen Tiguan на 1052 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутными Kia Ceed 50-летнего мужчины и Nissan X-Trail, за рулем которого был 41-летний автомобилист.

В аварии пострадали водители Kia и Volkswagen. Последнего из них госпитализировали.